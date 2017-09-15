Нападающий ХК «Сочи» Райан Гарбутт дисквалифицирован на два матча и оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча ХК «Сочи» – «Динамо» Рига.

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Принято решение наложить на нападающего ХК «Сочи» Райана Гарбутта наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

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