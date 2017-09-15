Зеттерберг: я хочу доиграть контракт с «Детройтом», а не уходить через два года

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг прокомментировал свои слова о том, что может не доиграть контракт в НХЛ и вернуться в Швецию через два года.

«У меня осталось четыре года по контракту, надеюсь, я смогу их доиграть. Это моя цель. Но в то же время у меня были проблемы со здоровьем, особенно это касается спины, и, хотя последние несколько лет всё было неплохо, никогда не знаешь.



Я буду идти от года к году. Я доволен своей игрой, особенно в прошлом году, надеюсь, я смогу показывать такой же хоккей в новом сезоне. То, что я собираюсь отыграть только два года, это неверно», — цитирует Зеттерберга TSN.

