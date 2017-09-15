ИИХФ временно отстранила двух украинских игроков из-за подозрений в сдаче матча

ИИХФ временно дисквалифицировала игроков сборной Украины Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу и начала расследование в отношении спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Хоккеисты отстранены от всех соревнований и других мероприятий под эгидой ИИХФ или национальных федераций. Ранее они были дисквалифицированы Федерацией хоккея Украины. Захарченко и Варивода подозреваются в попытке организации договорного матча во время чемпионата мира 2017 года в дивизионе 1А. Ранее в СМИ появились расписки, в которых они обязуются вернуть по $ 30 тыс., полученные ими, чтобы обеспечить победу команды Южной Кореи с разницей в две шайбы. Азиатская команда выиграла ту встречу лишь по буллитам.



ИИХФ изучила все имеющиеся доказательства и отчёты, включая информацию о возросших ставках на поражение Украины в матче с Кореей с разницей не менее двух шайб, и решила начать собственное расследование.

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