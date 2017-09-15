«Локомотив» — «Трактор»: Любушкин получил «5+20» за удар коленом Безрукова

Защитник «Локомотива» Илья Любушкин был удалён до конца игры в матче с «Трактором», который проходит в Ярославле.

Во втором периоде при счёте 1:0 в пользу ярославской команды нападающий гостей Иван Безруков попытался войти в зону атаки, но был встречен силовым приёмом Любушкина. Защитник ярославской команды нанёс удар коленом, за что получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф. Игорь Полыгалов реализовал большинство «Трактора» и сравнял счёт.

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Вы можете посмотреть видео нарушения Любушкина также на официальном сайте КХЛ.