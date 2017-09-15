Е. Корешков: «Барыс» не думал, что «Сибирь» — восьмая и сейчас мы ей…

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:3).

«Действительно, очень классный, боевой матч получился. Мы повели — 1:0, а затем зевнули на пятаке две шайбы. Матч был равным, большинство разыгрывалось неплохо, маленько шайба не туда летела. Не как обычно. Сделаем выводы, подготовимся к следующему матчу.

Не хватило для победы того, что при 1:0 не смогли удержать это преимущество. Секундная нерасторопность привела к двум шайбам, на пятаке пропустили, прямо из-под носа, можно сказать. В таком напряжённом матче мы не имеем права так пропускать, из-за этого и уступили. Играли ведь и бились до конца, моменты были. По самоотдаче ни к кому претензий нет.

В чемпионате все команды проигрывают, как в гостях, так и дома. Пять минут мы в меньшинстве вчетвером выстояли, играли-то хорошо. Это хоккей, это спорт, фарт был не нашей стороне. Коллектив сплочённый, все прекрасно понимают, что для нас каждый матч – сражение. Нет такого, что кто-то думает, что если мы идём на первом месте, то можно расслабиться. Мол, «Сибирь» приехала, идёт на восьмом и сейчас мы ей… Все вышли готовыми на сто процентов", — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.