«Витязь»: в Шанхае было 1300, а не 3210 зрителей, как в протоколе

«Витязь» подверг сомнению данные официального сайта КХЛ о количестве зрителей на матче команды в Шанхае с «Куньлунь Ред Стар» (0:2). По официальной статистике, игру посетили 3210 человек.

«На матче в Шанхае в протоколе запись — 3210 зрителей. В то же время безусловно нейтральный комментатор КХЛ ТВ Владимир Гучек в середине матча чётко заметил: «Трибуны заполнены лишь на треть».



При вместимости 4800 зрителей в ледовом дворце «Фэйян» этот показатель равен максимум 1600, а по факту – 1200-1300, но никак не 3210, как записано в протоколе. Вот так потом и составляются рейтинги посещаемости», — написано в отчёте о матче на сайте «Витязя».

«Куньлунь» дома победил «Витязь» и сыграл второй матч подряд на ноль

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