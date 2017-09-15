Форвард Павел Варфоломеев на новых условиях переподписал контракт с «Югрой»

«Югра» на новых условиях переподписала договор с нападающим Павлом Варфоломеевым. «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург» совершили обмен. В Екатеринбург переходит защитник Марк Петров, в Новокузнецк – нападающий Константин Пархоменко. «Торпедо» подписало двусторонний контракт сроком на один год с нападающим Захаром Черновым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

22-летний Варфоломеев в текущем сезоне провёл восемь матчей и набрал 4 (3+1) очка.



21-летний Пархоменко сыграл три матча за «Горняк» в ВХЛ и забил один гол. 20-летний Петров в четырёх матчах МХЛ за «Кузнецких Медведей» сделал одну передачу.

20-летний Чернов в прошлом году играл за «СКА-Серебряные Львы». В этом сезоне успел провести матч за «Чайку» и отметился голом.