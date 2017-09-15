Дубль Мозякина не спас «Магнитку» от поражения в Санкт-Петербурге

СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 ОТ.

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В первом периоде Виктор Тихонов вывел «армейцев» вперёд. Во втором игровом отрезке Сергей Мозякин счёт сравнял, но затем последовали голы Евгения Кетова и Павла Дацюка. В заключительной трети Мозякин оформил дубль, а на последней минуте Никита Пивцакин перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс Патрик Херсли.

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