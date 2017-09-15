Овечкин: «Вашингтон» не будет отстоем в этом сезоне, моя цель — кубок Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил уверенность, что команда будет успешно выступать в новом сезоне, несмотря на потерю Джастина Уильямса, Кевина Шаттенкирка, Нейта Шмидта, Маркуса Юханссона. Россиянин отметил, что сосредоточен на завоевании кубка Стэнли.

Овечкин похудел и обещал вернуться Три недели до старта предсезонки – а капитан «Вашингтона» уже вовсю «пашет» на льду.

«Я не худел летом, питание не менял. У нас по-прежнему хорошая команда. Мы не будем отстоем в этом году. Моя цель сейчас — не голы, а победа в Кубке Стэнли. Это самое главное», — цитирует Овечкина журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

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