В. Воробьёв: Терещенко может сыграть 1-й матч за «Динамо» в сезоне с «Сибирью»

Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:2), а также сообщил, что нападающий Алексей Терещенко может дебютировать в сезоне в игре с «Сибирью».

«Был очень тяжёлый матч, особенно для нас. Благодарны ребятам за терпение, рад, что взяли три очка. Самое главное, что вытерпели и на жилах вытянули эту победу, дальше будет легче. Надеюсь, в воскресенье Салминен будет уже играть. Терещенко, думаю, сыграет первый матч на выезде в Новосибирске», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.