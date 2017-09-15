Н. Комаров: «Динамо» с каждым днём будет прибавлять и добавлять

Форвард «Динамо» Никита Комаров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:2) и отметил, что его команда будет улучшать игру с каждым матчем.

«Неуверенность всегда появляется после поражений, тем более их было три подряд. С Магнитогорском неплохо играли, да и с ЦСКА. С «Трактором» провалили первый период, поэтому в итоге поплатились. С каждым днём будем прибавлять и добавлять. Хорошо, что Саша Ерёменко помог нам в конце», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.