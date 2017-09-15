И. Воробьёв: очко взяли со СКА, не многим командам это удаётся в Петербурге

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счётом 3:4 ОТ.

«Очко взяли, не многим командам удается это сделать в Петербурге. Пропустили курьёзные голы, пришлось отыгрываться. Силёнок не хватило в конце. Косов не устраивал в первом звене, первой смене от него прилетало от Зубарева, он пока очухивался… Пришлось Григоренко поставить. Эллисон отравился, поэтому не сыграл», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.