Знарок: о финале Кубка Гагарина не думали, СКА выкладывался на сто процентов

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» со счётом 4:3 ОТ.

«Хорошая игра. Встречались два сильных соперника. Довольны, что взяли два очка. В принципе, любой матч для нас серьёзный. Соперники настраиваются серьёзно, нам приходится выкладываться на сто процентов. О финале Кубка Гагарина не думали. Обсуждать даже не хочу слова Гуськова, что СКА играет на 70 процентов. Коскинен простудился, поэтому его не было в заявке», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.