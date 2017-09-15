Гатиятулин: «Трактор» не хватило на концовку, где-то уже не бежали

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:3).



«Мы потратили очень много сил в первом периоде, и нас не хватило на концовку, где-то уже не бежали. Вся команда сражалась, отдавалась до последней минуты. Готовимся к следующей игре.

О чём спорили с судьями после гола Кронвалля? Нам показалось, что игрок взял шайбу в руку, обратились к судьям. Они сказали, что ничего не было", — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.