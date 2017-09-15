Козун: большие штрафы «Локомотива» в двух играх подряд — не тенденция

Нападающий «Локомотива» Брэндон Козун прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:2).



«Установка на матч была „ждать шансов“, но как раз шансов в первом периоде у нас было достаточно. Не знаю, иногда просто не получается забить. Шайбы все шли в грудь и в живот вратарю. Вообще, мы ведь всегда ищем способ победить. Я имею в виду, какая бы ни была тактика, ты должен искать возможности выиграть матч. В конце концов, если ты всё делаешь правильно, голы придут. Мы не всегда играем правильно. Как и все, наверное. Я не знаю, можно ли назвать то, что мы до последней смены не забивали в большинстве, проблемой. Мы практически в каждом матче реализуем большинство, сегодня тоже.

Провал во втором периоде легко объяснить: у нас были штрафы, один большой, мы половину периода провели в своей зоне. Логично, что в такой ситуации время в атаке серьёзно уменьшится. Удаления разорвали нам игру, в начале второго периода тоже, но мы, можно сказать, неплохо справились. Я не думаю, что большие штрафы в двух играх подряд — это какая-то тенденция. Скорее, просто совпадение, недоработки. Никто из наших парней не собирался удаляться до конца игры, вы же понимаете. Так ты не только подводишь команду, но и травму можешь нанести. Но все играют жёстко, и такие ситуации с каждым могут случиться", — сказал Козун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.