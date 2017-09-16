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Бах: очень извиняюсь перед игроками НХЛ за то, что им запретили выступить на ОИ

16 сентября 2017, суббота. 06:07 Хоккей

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах принёс извинения игрокам НХЛ за то, что они не смогут выступить на Олимпиаде 2018 года.

«Я очень извиняюсь перед игроками за это, поскольку некоторых из них я знаю лично. С некоторыми я встречался в Олимпийской деревне в Сочи, завтракал с ними. Когда я у них спрашивал об участии в Играх, они были едины в желании снова вернуться и не понимали, почему постоянно столько проблем вокруг их участия. Я действительно сожалею, что НХЛ не позволила игрокам выступить на Играх в Пхёнчхане», — приводит слова Баха ТАСС.

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Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ОИ-2018 Томас Бах МОК
Новости. Хоккей
16 сентября 2017, суббота
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