Кручинин: «Трактор» не приносил жертвы хоккейным богам, мы проспали начало

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:3).

«Серию удалений в первом периоде трудно назвать случайностью. Это была неаккуратность. Банально проспали начало, начали удаляться. Вшестером один раз остались — это невнимательность. Сколько мы, 10 минут играли в меньшинстве? Восемь? Всё равно почти полпериода, а силы не бесконечны. Инициативу всю отдали, по-моему, даже по воротам не бросили ни разу до перерыва.

Мы не приносили жертвы хоккейным богам в раздевалке, чтобы у «Локомотива» пошли удаления, так получилось. Где-то мы немножко прибавили, сами стали моменты создавать. И получилось, что поиграли немножко в большинстве, побросали, гол забили. Мы сами примерно знали, что «Локомотив» покажет в большинстве, что они любят поперечные передачи. Старались клюшки подставлять, я вот даже лицом перехватывал. Но даже зная, всех не перекроешь, и в итоге мы как раз получили обе шайбы с игры в меньшинстве.

В концовке у нас были моменты, не знаю, почему мы не забили с пятака. Конец игры, усталость, невезение, хладнокровия не хватает — на что ещё можно спихнуть? Мы должны забивать, и это такие моменты, которые должны превращаться в голы. И такие игры тоже вытаскиваются, без вратаря у нас было достаточно моментов, чтобы сравнять счёт. Тут можно что угодно сказать, но вратарь у хозяев здорово сыграл, а мы — не здорово», — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.