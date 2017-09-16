Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 16 сентября, в котором будет проведено четыре встречи.
«Салават Юлаев» — «Спартак»
«Нефтехимик» — «Северсталь»
«Йокерит» — «Динамо» Р
ХК «Сочи» — «Торпедо».
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Также видео доступно на «Чемпионате».
Также проголосовать можно на playbuzz.
Умарк — залог победы над «Спартаком». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
«Салават», «Нефтехимик», «Йокерит» и «Сочи» продолжат свои победные серии.