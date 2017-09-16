Житник: почему НХЛ не признаёт правил ИИХФ? Кто первым встал, того и тапки

Олимпийский чемпион-1992 Алексей Житник поделился мнением о запрете ИИХФ на участие в Олимпиаде-2018 игроков с контрактами НХЛ.



«НХЛ не признаёт европейской допинг-дисквалификации Даниса Зарипова, почему ИИХФ в свою очередь признает запрет игрокам НХЛ участвовать в Олимпиаде? Ответ здесь простой и банальный: кто первым встал, того и тапки. Сегодня НХЛ — ведущая хоккейная сила в мире, которая сама пишет себе правила и во многих моментах не оглядывается на других. Если препарат, за который ИИХФ наказала Зарипова, в НХЛ не запрещен, то игрок на её территории абсолютно свободен. И я очень рад за Даниса — судя по всему, он находит возможность продолжить свою яркую карьеру. Ждём подписания контракта.



Европа просто не хочет ссориться с Северной Америкой. Думаю, для ИИХФ в плане бизнеса главный турнир — чемпионат мира, который проходит каждый год и на который с удовольствием приезжают многие игроки НХЛ. В такой ситуации можно пожертвовать Олимпиадой, но сохранить в полном масштабе турнир, который каждый год тебя кормит. Всё логично», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит.