Новотны: атмосфера в «Ладе» не самая лучшая, стараемся быть на позитиве

Форвард «Лады» Иржи Новотны прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) и семиматчевую серию поражений команды.



«Мы играем хорошие матчи, но недостаточно. С «Динамо» опять было много удалений, нарушение численного состава стоило нам игры. Нужно верить в себя и работать лучше, так мы сможем начать выигрывать. У нас был шанс поиграть пять минут в большинстве, но мы провели ужасно этот отрезок. Чтобы выигрывать матчи, твоя команда должна забивать хотя бы один гол в большинстве.



Атмосфера в «Ладе» не самая лучшая, но мы стараемся быть на позитиве. Ещё много игр в сезоне, нужно тяжело работать, играть в наш хоккей. Нужно действовать проще и начать забивать грязные голы. Следующая игра в Ярославле, будет интересно вернуться в этот город, всех в команде знаю, поэтому будет интересно сыграть с ними», — сказал Новотны в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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