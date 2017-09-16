Гомоляко: В ЦСКА хорошие хоккеисты, но это не значит, что у них есть команда

Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о дальнейших перспективах ЦСКА.



«Там очень хорошие хоккеисты, но это не значит, что у них есть команда. Игорю Никитину ещё предстоит создать хорошую команду. У Питера уже давно сложился коллектив, они давно играют вместе. Надо просто потерпеть, и я думаю, что у них будет такая же команда. Может быть, не в этом, но в следующих годах ЦСКА будет стабильную игру показывать», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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