Олег Ореховский вошёл в тренерский штаб «Сочи»

Тренер ХК «Сочи» Константин Курашев покидает клуб, на смену ему приглашён Олег Ореховский, информирует официальный сайт команды.



Тренерскую карьеру Ореховский начал в 2010 году в роли ассистента в команде МХЛ «Шериф» (Тверь), а в следующем сезоне вошёл в тренерский штаб балашихинского «Динамо» из ВХЛ. В 2012 году получил назначение в подмосковный «Витязь», где сначала был помощником главного тренера, а затем возглавил команду. В должности главного тренера в Подольске трудился полтора года, после чего покинул клуб. Следующим местом работы был нижнекамский «Нефтехимик», в котором специалист был помощником Евгения Попихина в сезоне-2016/17.

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