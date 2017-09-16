Кессел: мы с Малкиным не кричали друг на друга, у нас отличные отношения

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел опроверг информацию о своих плохих отношениях с форвардом Евгением Малкиным. Напомним, что во время плей-офф игроки на скамейке периодически разговаривали на повышенных тонах.



«У нас получались хорошие игры вместе с Малкиным, мы с ним отлично ладим. У нас замечательные отношения. Не уверен, что вам удалось это понять, но тогда мы с ним даже не кричали друг на друга. Мы отлично ладим», — приводит слова Кессела Pittsburgh Post-Gazette.



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