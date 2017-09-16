Доус: у хоккеистов принято бить бывших партнёров, обязательно «бортану» Бойда

Нападающий «Барыса» Найджел Доус поделился мнением о своём экс-партнёре по команде Дастине Бойде, который перешёл в московское «Динамо».

«О планах Дастина, о том, что он не останется в «Барысе», я не знал. Но всё случилось так, как случилось, у Бойда новый контракт на два года с московским «Динамо». Нам нужно идти дальше и строить новое звено. Кто-то же сказал: «Всё течёт, всё меняется». Естественно, у меня останутся наилучшие воспоминания о сезонах, сыгранных с ними. Мы наделали шума в КХЛ! Надеюсь, что получится достичь такого же успеха, какой у нас был с Боченски и Бойдом, теперь уже с Веем и Фрэттином.



Как впервые выйду против Бойда? Это будет интересно, с нетерпением жду матча. Ведь это новый опыт, новые эмоции. Друг против друга последний раз мы играли только в юном возрасте. Возможно, это будет непросто для Дастина в психологическом плане, ведь он долго здесь играл. Так или иначе, все мы привыкаем к городу, к людям, к болельщикам. С «Барысом» у Бойда связано очень много приятных воспоминаний, игра у него шла здесь хорошо, всё стало своим. А теперь он будет по другую сторону. Но когда произойдёт первое вбрасывание, мне станет не важно, кто играет против нашей команды, Дастин или кто-то ещё. Задача одна – побеждать! А если Бойд будет рядом, обязательно его бортану или хитану. Есть у нас такое среди хоккеистов – лупить бывших партнёров по звену. В рамках правил, конечно, а не искусственно», — цитирует Доуса официальный сайт лиги.