Бадюков: сильная сторона «Барыса» — первое звено, закрыть его труда не составит

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о старте «Барыса» и перспективах команды.



«Корешков – тренер-открытие чемпионата? Он, как специалист, только становится на большой путь. На «Барыс» сейчас настраиваются, как на лидера Востока, и «Сибирь» это показала. Мы знаем сильные стороны команды – это, конечно же, первое звено. Но закрыть его большого труда не составит. Физически на одном звене далеко не уедешь, поэтому спад у «Барыса» будет. Он немножко притормозит.



Может быть, он не будет в лидерах чемпионата, но будет одним из лидеров. Но то, что у «Барыса» поменялось полкоманды, и люди пришли из чемпионата Казахстана и ВХЛ, и он идёт на таком месте – здесь можно сказать хорошие слова в адрес руководства и Корешкова. Думаю, что «Барыс» не будет падать с определённого места, и это главная задача для клуба», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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