Пастрняк: удовлетворён новым контрактом, хотел бы стать лидером клуба

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал подписание нового шестилетнего контракта с клубом.
«Безусловно, я удовлетворен.Теперь я всё могу оставить позади и сфокусироваться на подготовке к сезону. Мы ожидали, что переговоры могут затянуться. И, конечно, мы рады что всё хорошо закончилось.
Однажды я хотел бы стать лидером. Сейчас я ещё молод, ведь я начал играть в НХЛ в 18 лет. Я пришёл в команду, когда там было много прекрасных лидеров, отличных ребят, и когда-нибудь я хочу стать как они. И стать лидером для молодых ребят, какими когда-то они были для меня», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.
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