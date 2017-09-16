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А. Медведев: не стоит надеяться, что придёт добрый дядя и построит ледовую арену

16 сентября 2017, суббота. 16:40 Хоккей

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился подробностями о будущем стадионе петербургского клуба.

«СКА на старте сезона показывает замечательный результат. Команде хочется установить исторический рекорд, но каждый соперник выходит на СКА с особым настроем. Расслабляться нельзя, в команде сейчас очень хорошая атмосфера, несмотря на то, что есть травмы. Команде живёт на одной волне, и это волна победная. У Яковлева повреждение, восстановление займёт несколько недель.

Рейтинг КХЛ ставит перед клубами задачу, никто не хочет покинуть лигу, но для этого надо работать. Не только хорошо играть, но и привлекать публику. К сожалению, пока новые требования по свету на большинстве стадионов не выполнены. Мы видим, что клубы работают над этим. Я бы сказал, что отстающих уже нет, а спортивный результат — это другое.

Геннадий Тимченко говорил, что нужно строить ледовые дворцы. Это действительно так, но сами стадионы не построятся, не окупятся. У нас не такой уровень жизни, чтобы брать по сто долларов за билеты на матч. Есть бизнес-модели, когда спортивный дворец является частью комплекса, где находятся и жилые дома, и торговые пространства, и деловые центры. На такой базе при участия городских властей можно найти инвестора за счёт того, что будет эффективное качественное строительство. Времена не самые простые, так что надеяться на то, что придёт добрый дядя и даст деньги не стоит», — передаёт слова Медведева корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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