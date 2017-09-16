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«Салават» в результативном матче обыграл «Спартак», одержав 4-ю победу подряд

16 сентября 2017, суббота. 16:56 Хоккей

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 5:4. Для команды Эркки Вестерлунда победа стала уже четвёртой подряд.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Игорь Макаров, Денис Куляш, Теэму Хартикайнен, Линус Умарк и Филип Ларсен. У московской команды забитые голы на свой счёт записали Игорь Мирнов, Артём Воронин и Анатолий Никонцев, оформивший дубль.

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КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
5 : 4 3:1, 1:1, 1:2
Спартак
Москва
1:0 – Макаров (Лисин, Коротков) – 00:34 (5x5), 2:0 – Куляш (Макаров, Лисин) – 06:09 (5x5), 3:0 – Хартикайнен (Кемппайнен) – 08:59 (5x4), 3:1 – Никонцев – 10:43 (4x5), 3:2 – Мирнов (Лаюнен, Стоа) – 22:33 (5x3), 4:2 – Умарк (Кемппайнен, Майоров) – 35:18 (5x5), 4:3 – Воронин – 40:50 (5x5), 5:3 – Ларсен (Кокарев, Фёдоров) – 54:30 (5x5), 5:4 – Никонцев (Бондарев, Провольнев) – 58:59 (5x5)
Умарк — залог победы над «Спартаком». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
«Салават», «Нефтехимик», «Йокерит» и «Сочи» продолжат свои победные серии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Спартак
Новости. Хоккей
16 сентября 2017, суббота
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