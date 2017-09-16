«Салават» в результативном матче обыграл «Спартак», одержав 4-ю победу подряд

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 5:4. Для команды Эркки Вестерлунда победа стала уже четвёртой подряд.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Игорь Макаров, Денис Куляш, Теэму Хартикайнен, Линус Умарк и Филип Ларсен. У московской команды забитые голы на свой счёт записали Игорь Мирнов, Артём Воронин и Анатолий Никонцев, оформивший дубль.



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Умарк — залог победы над «Спартаком». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео «Салават», «Нефтехимик», «Йокерит» и «Сочи» продолжат свои победные серии.