Любушкин и Зубарев дисквалифицированы на две игры, Акользин — на одну

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел несколько эпизодов прошедших матчей чемпионата.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Барыс» Павла Акользина наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) (5 мин. + 20 мин.), а также дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео фола Акользина можно на официальном сайте КХЛ.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Локомотив» Илью Любушкина наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена), а также дисквалифицировать его на две игры и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео фола Любушкина можно на официальном сайте КХЛ.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК СКА Андрея Зубарева наказание по Правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой), а также дисквалифицировать его на две игры и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео фола Зубарева можно на официальном сайте КХЛ.



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