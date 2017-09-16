Епанчинцев: безобразное начало, 0:3 с такой командой — тяжело

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями после поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:5).



«Безобразное начало, 0:3 с такой хорошей командой – тяжело. Мы играли до конца. Были возможности, вошли в игру. Приблизились к сопернику. Во втором и третьем периодах сыграли так, как хотели. Могли зацепиться за очко, но не получилось. Много времени играли в меньшинстве, с такой атакующей командой нельзя так играть.



К кому обращался после матча? К судьям, а к кому ещё? Не к игрокам же «Салавата» Юлаева». Оставалось три секунды, был чистый проброс. Нужно было останавливать игру, делать вбрасывание в чужой. Порой этих трёх секунд достаточно, чтобы забить», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават» в результативном матче обыграл «Спартак», одержав 4-ю победу подряд