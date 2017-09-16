Кросби: мотивация есть всегда, пока ты профессиональный игрок

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о мотивации в новом сезоне. «Пингвины» в 2017 году выиграли второй кубок Стэнли подряд.



«Мы потеряли опытных игроков, а значит, обязанности оставшихся ребят изменятся. Надо учиться у опытных игроков, ветеранов, которые остались в команде. Им придётся привыкать к новым обязанностям.



Желание играть? Мотивация есть всегда, пока ты остаёшься профессиональным игроком. Нет смысла оглядываться назад и проводить параллели. Этим можно будет заняться после завершения карьеры», — приводит слова Кросби официальный сайт лиги.

Великий, но не страшный. Сидни Кросби – 30 лет Малыш Сид празднует 30-летие – серьёзный рубеж для любого человека, а уж для хоккеиста – тем более. Чего добился Кросби к этой дате?