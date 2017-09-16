«Нефтехимик» обыграл «Северсталь», Ганзл и Секстон набрали по два очка

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 4:2. Нападающие Дэн Секстон и Робин Ганзал набрали по два очка за голевые передачи.

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Эмиль Галимов открыл счёт уже на второй минуте игры, однако до перерыва череповчане не только отыгрались, но и вышли вперёд благодаря голам Виталия Вишневского и Павла Чернова.



Во втором периоде «Нефтехимик» забросил три шайбы и не пропустил — отличились Олег Пиганович, Александр Авцин и Андрей Сергеев. Третий период прошёл безрезультативно.



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Вы можете посмотреть видеообзор матча также на официальном сайте КХЛ.