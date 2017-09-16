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«Нефтехимик» обыграл «Северсталь», Ганзл и Секстон набрали по два очка

16 сентября 2017, суббота. 19:28 Хоккей

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 4:2. Нападающие Дэн Секстон и Робин Ганзал набрали по два очка за голевые передачи.

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Эмиль Галимов открыл счёт уже на второй минуте игры, однако до перерыва череповчане не только отыгрались, но и вышли вперёд благодаря голам Виталия Вишневского и Павла Чернова.

Во втором периоде «Нефтехимик» забросил три шайбы и не пропустил — отличились Олег Пиганович, Александр Авцин и Андрей Сергеев. Третий период прошёл безрезультативно.

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КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
4 : 2 1:2, 3:0, 0:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Галимов (Нестрашил, Брынцев) – 01:02 (5x5), 1:1 – Вишневский (Вовченко) – 11:54 (5x5), 1:2 – Чернов (Бумагин, Васильев) – 16:43 (5x5), 2:2 – Пиганович (Секстон, Ганзл) – 29:24 (5x4), 3:2 – Авцин (Шиксатдаров, Шарипзянов) – 30:39 (5x5), 4:2 – Сергеев (Секстон, Ганзл) – 37:00 (5x4)

Вы можете посмотреть видеообзор матча также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик ХК Северсталь Робин Ганзл
Новости. Хоккей
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