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Раск: раньше в Финляндии все хотели быть Кипрусоффым, а теперь — Лайне

16 сентября 2017, суббота. 20:18 Хоккей

Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск рассказал, что в Финляндии, которая всегда была богата сильными вратарями, всё больше ребят хотят стать нападающими, как молодой форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне.

«Я думаю, в Финляндии изменили подход к подготовке молодых игроков. Когда мы росли, упор был на то, чтобы давать играть всем. Сейчас больше внимания уделяется талантливым игрокам, с ними больше занимаются, а не распределяют игровое время на всех одинаково. Сейчас играют лучшие, и упор сделал на подготовку лучших хоккеистов.

Раньше Финляндия была фабрикой по производству вратарей? Теперь всё внимание переходит на нападение. Все говорят о Лайне. Все хотят быть Лайне, снайпером. Раньше все хотели быть вратарём, как Мика Кипрусофф. В Финляндии Лайне постоянно упоминают в СМИ, каждый раз, открывая интернет, видишь что-то о нём. Люди „кликают“.

Он становится так же знаменит, как Селянне. Думаю, это связано с их карьерами, потому что оба играли за „Виннипег“, их сравнивают», — цитирует Раска ESPN.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Патрик Лайне Теэму Селянне Туукка Раск
Новости. Хоккей
16 сентября 2017, суббота
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