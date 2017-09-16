Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Умарк — залог победы над «Спартаком». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео «Салават», «Нефтехимик», «Йокерит» и «Сочи» продолжат свои победные серии.

Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»)

Вы можете посмотреть видео гола Хартикайнена также на официальном сайте КХЛ.

Виталий Вишневский («Северсталь»)

Вы можете посмотреть видео гола Вишневского также на официальном сайте КХЛ.

Олег Пиганович («Нефтехимик»)

Вы можете посмотреть видео гола Пигановича также на официальном сайте КХЛ.

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