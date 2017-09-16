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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

16 сентября 2017, суббота. 20:18 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Умарк — залог победы над «Спартаком». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
«Салават», «Нефтехимик», «Йокерит» и «Сочи» продолжат свои победные серии.

Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»)

Вы можете посмотреть видео гола Хартикайнена также на официальном сайте КХЛ.

Виталий Вишневский («Северсталь»)

Вы можете посмотреть видео гола Вишневского также на официальном сайте КХЛ.

Олег Пиганович («Нефтехимик»)

Вы можете посмотреть видео гола Пигановича также на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Северсталь Виталий Вишневский Олег Пиганович Теэму Хартикайнен Опрос
Новости. Хоккей
16 сентября 2017, суббота
20:18 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:18 Раск: раньше в Финляндии все хотели быть Кипрусоффым, а теперь — Лайне
20:17 Малкин: могу сам себя защитить, а Ривз может помочь «Питтсбургу» в атаке
19:28 «Нефтехимик» обыграл «Северсталь», Ганзл и Секстон набрали по два очка
19:27 «Сухарь» Барулина помог ХК «Сочи» одолеть «Торпедо»
19:15 Кросби: мотивация есть всегда, пока ты профессиональный игрок
18:54 Вестерлунд: у Скривенса был не самый хороший день, но игрой команды доволен
18:44 Епанчинцев: безобразное начало, 0:3 с такой командой — тяжело
18:38 Любушкин и Зубарев дисквалифицированы на две игры, Акользин — на одну
18:25 Рижское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд, уступив «Йокериту»
18:04 А. Фёдоров: наше звено сбавило обороты, нужно играть проще
17:53 Хартикайнен: дали «Спартаку» возможность вернуться, но всё кончилось хорошо
17:38 Суббэн: соперникам «Нэшвилла» следует высоко держать голову, когда рядом Емелин
17:19 Лундквист: победа на ЧМ-2017 станет для меня дополнительной мотивацией в сезоне
16:56 «Салават» в результативном матче обыграл «Спартак», одержав 4-ю победу подряд
16:49 А. Медведев уверен, что ЦСКА не покинет КХЛ, если клуб не вылетит из плей-офф
16:40 А. Медведев: не стоит надеяться, что придёт добрый дядя и построит ледовую арену
16:22 Суббэн: радоваться не приходится, когда так близко подошел к победе и проиграл
16:22 А. Медведев: Овечкину поставили забор, отношения НХЛ и ИИХФ могли обостриться
15:57 Форвард «Анахайма» Кеслер выбыл на неопределённый срок
15:24 Пастрняк: удовлетворён новым контрактом, хотел бы стать лидером клуба
14:55 «Салават Юлаев» — «Спартак»: вратарь гостей Свенссон был заменён на 7-й минуте
14:39 Пушкарёв: с Рыспаевым оказался неприятный момент — игрок оказался вне хоккея
14:12 Бадюков: сильная сторона «Барыса» — первое звено, закрыть его труда не составит
14:00 Доус: у хоккеистов принято бить бывших партнёров, обязательно «бортану» Бойда
13:37 Толванен: хотел получить хороший опыт взрослого хоккея перед отъездом в НХЛ
13:10 Кессел: мы с Малкиным не кричали друг на друга, у нас отличные отношения
12:56 Олег Ореховский вошёл в тренерский штаб «Сочи»
12:28 Тарасенко: мечтаю вновь почувствовать атмосферу Кубка мира, это незабываемо
12:12 Гомоляко: в ЦСКА хорошие хоккеисты, но это не значит, что у них есть команда
11:47 Кожевников: работы Захаркина не видно, говорить можно много, а результат налицо
11:30 Хоточкин: нельзя сказать, что судейство в Суперсерии-72 было против СССР
10:58 Кокуёв: мне было очень тяжело в первом матче за «Северсталь», давно не играл
10:31 Новотны: атмосфера в «Ладе» не самая лучшая, стараемся быть на позитиве
10:28 «Металлург» Нк и «Автомобилист» обменялись молодыми игроками
10:07 Салминен: были проблемы с визой, постараюсь помочь «Динамо»
09:56 Айкел: я провёл два посредственных сезона в команде, которая проигрывает
09:43 Ворачек: НХЛ становится всё моложе и моложе, это подталкивает «стариков»
09:19 Житник: почему НХЛ не признаёт правил ИИХФ? Кто первым встал, того и тапки
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:30 Кручинин: «Трактор» не приносил жертвы хоккейным богам, мы проспали начало
08:15 Кузнецов: были мысли, что я должен вернуться в КХЛ ради Олимпиады
06:07 Бах: очень извиняюсь перед игроками НХЛ за то, что им запретили выступить на ОИ
00:53 Скороходов: переживаю и не читаю прессу, я и сам от себя жду голов
00:45 Сакик: до травмы Задоров проявлял себя как один из лучших защитников «Колорадо»
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