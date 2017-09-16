Гулявцев: иностранцы «Северстали» «плывут», будем решать, что с ними делать

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (2:4) и отметил неудовлетворительную игру легионеров команды.

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«Несмотря на то что быстро пропустили гол, матч начали неплохо. Пропущенная шайба нас не сломила. Сразу реабилитировались, затем повели в счёте. Игру сломали сами себе. Пошли неоправданные удаления. К этому надо добавить и несоблюдение игровой дисциплины – потери шайбы в средней зоне приводили к голам. Надо отметить и реализацию большинства «Нефтехимиком».

Ещё скажу, что «плывут» у нас иностранцы. Они должны, по крайней мере, сыграть роль если не первой, то хотя бы второй скрипки. Но постоянно оказываются в запасе, снимаем с игры. Готовимся к следующему матчу. По приезде будем решать с ними. Прошло 11 игр, пока они ничего не показывают", — цитирует Гулявцева пресс-служба «Нефтехимика».

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