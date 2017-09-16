Скудра: «Торпедо» два периода играло вяло, только в третьем пошло на ворота

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с ХК «Сочи» (0:1).

«Поздравляю соперника с победой. По игре – без забитых голов не выиграть матч. Наверное, только в третьем периоде начали по-настоящему идти на ворота, создавать моменты. Первые два периода сыграли вяло, но всё равно не смогли переломить, забить, хотя моменты были. Наверное, потому и проиграли сегодня», — цитирует Скудру пресс-служба ХК «Сочи».

Вы можете посмотреть видео пресс-конференции также в официальной группе ХК «Сочи» в «ВКонтакте».