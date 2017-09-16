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Результаты игрового дня ВХЛ

16 сентября 2017, суббота. 21:40 Хоккей

16 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно пять матчей.

«Буран» на выезде одолел «Цен Тоу» со счётом 3:2 Б.

Воронежская команда вела со счётом 2:0 благодаря голам Дениса Коротеева и Валерия Горшкова, но позволила хозяевам отыграться. У китайской команды забили Алексей Митрофанов и Александр Швецов. Победный буллит на счету Дениса Коротеева.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Цен Тоу
Цзилинь
2 : 3 0:2, 2:0
Буран
Воронеж
0:1 – Коротеев – 04:03 (5x5), 0:2 – Горшков (Геращенко) – 12:06 (4x4), 1:2 – Митрофанов (Полинин) – 28:37 (5x5), 2:2 – Швецов – 39:14 (5x5), 2:3 – Коротеев – 65:00 ( ПБ)

«Ижсталь» в Ижевске обыграла «Барс» — 4:3.

В составе победителей отличились Никита Панасенко, Александр Остроухов и Максим Верёвкин, оформивший дубль. Голы «Барса» забили Никита Лямкин, Александр Редков и Денис Голубев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
4 : 3 0:0, 3:2, 1:1
Барс
Казань
0:1 – Лямкин (Архипов) – 20:37 (5x5), 1:1 – Панасенко – 23:32 (5x4), 1:2 – Редков (Голубев, Архипов) – 24:38 (5x5), 2:2 – Остроухов (Верёвкин) – 30:54 (5x4), 3:2 – Верёвкин (Панасенко) – 37:40 (5x4), 3:3 – Голубев (Архипов) – 45:34 (5x4), 4:3 – Верёвкин (Кочуров, Никифоров) – 51:44 (5x4)

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» взял верх в домашнем матче с ХК «Рязань» со счётом 4:3.

После первого периода гости вели в три шайбы, но не смогли удержать преимущество. У «Рязани» забили Владимир Карпов, Дмитрий Воробьёв и Егор Фатеев, у «Хэйлунцзян» — Александр Шибаев, Михаил Мокин, Евгений Рыбницкий и Ян Ху.

Усть-каменогорское «Торпедо» дома проиграло «Сарыарке» со счётом 1:2 Б.

У «Торпедо» отличился Роман Бердников, у гостей — Айрат Зиазов, а победный буллит забил Олег Ломако.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
1 : 2 0:0, 0:0, 1:1, 0:0
Сарыарка
Караганда
0:1 – Зиазов (Антоновский) – 48:49 (5x4), 1:1 – Бердников (Рымарев) – 56:18 (5x5), 1:2 – Ломако – 65:00 ( ПБ)

«Нефтяник» в Альметьевске всухую обыграл ЦСК ВВС — 2:0.

Шайбы забросили Кирилл Адамчук и Даниэль Насыбуллин, вратарь Илья Голубев оформил «сухарь».

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Адамчук (Сумин) – 33:00 (5x4), 2:0 – Насыбуллин (Каменев) – 42:59 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Буран ХК Ижсталь ХК Казцинк-Торпедо ХК Нефтяник Альметьевск ХК Рязань ХК Сарыарка ХК ЦСК ВВС
Новости. Хоккей
16 сентября 2017, суббота
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