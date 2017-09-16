Результаты игрового дня ВХЛ

16 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно пять матчей.

«Буран» на выезде одолел «Цен Тоу» со счётом 3:2 Б.



Воронежская команда вела со счётом 2:0 благодаря голам Дениса Коротеева и Валерия Горшкова, но позволила хозяевам отыграться. У китайской команды забили Алексей Митрофанов и Александр Швецов. Победный буллит на счету Дениса Коротеева.

«Ижсталь» в Ижевске обыграла «Барс» — 4:3.



В составе победителей отличились Никита Панасенко, Александр Остроухов и Максим Верёвкин, оформивший дубль. Голы «Барса» забили Никита Лямкин, Александр Редков и Денис Голубев.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» взял верх в домашнем матче с ХК «Рязань» со счётом 4:3.



После первого периода гости вели в три шайбы, но не смогли удержать преимущество. У «Рязани» забили Владимир Карпов, Дмитрий Воробьёв и Егор Фатеев, у «Хэйлунцзян» — Александр Шибаев, Михаил Мокин, Евгений Рыбницкий и Ян Ху.



Усть-каменогорское «Торпедо» дома проиграло «Сарыарке» со счётом 1:2 Б.



У «Торпедо» отличился Роман Бердников, у гостей — Айрат Зиазов, а победный буллит забил Олег Ломако.

«Нефтяник» в Альметьевске всухую обыграл ЦСК ВВС — 2:0.



Шайбы забросили Кирилл Адамчук и Даниэль Насыбуллин, вратарь Илья Голубев оформил «сухарь».