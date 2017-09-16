Лапенков: Барулин провёл блестящий матч, «Сочи» кусался за каждый сантиметр

Нападающий ХК «Сочи» Евгений Лапенков прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (1:0).

«Тяжёлый, упорный матч. Когда счёт 1:0, всегда до последней секунды всё напряжено. Важный матч, практически за шесть очков. Все — молодцы, сыграли как одно целое, это стало залогом успеха.



По накалу матч был ровный все 60 минут. Только в начале третьего периода чуть-чуть прижались, а в целом кусались за каждый сантиметр льда, особо ничего опасного не дали создать. Спасибо Косте Барулину, он блестящий провёл матч.



Самый тяжёлый момент — концовка. Повышенная концентрация, нельзя ошибаться», — сказал Лапенков в эфире клубного телевидения.

Итоги дня КХЛ: неужели Барулин воскрес? А вот Бен Скривенс чуть не подвёл «Салават Юлаев».

Вы можете посмотреть видео также на официальном канале клуба в YouTube.