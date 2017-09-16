Зак Паризе пропускает начало сборов «Миннесоты» из-за травмы

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе пропускает начало тренировочного лагеря из-за травмы верхней части тела. Главный тренер команды Брюс Будро не назвал сроки восстановления, однако отметил, что состояние форварда улучшается.



«Я ещё не общался с врачом, но говорил с Заком, он сказал, что сегодня чувствовал себя лучше», — цитирует Будро пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Паризе провёл 69 матчей и отметился 42 (19+23) баллами за результативность, что стало худшим показателем в карьере.