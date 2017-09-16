Защитник «Чикаго» Розсивал провалил медосмотр и не допущен к сборам

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Михал Розсивал показал плохие результаты на медосмотре и не допущен к участию в тренировочном лагере. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба со ссылкой на генерального менеджера Стэна Боумэна.

В прошедшем сезоне 39-летний Розсивал провёл 22 матча, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3». Всего в НХЛ на его счету 309 (68+241) балла за результативность в 963 матчах при показателе полезности «+83». В составе «Чикаго» он дважды выигрывал кубок Стэнли (2013, 2015).