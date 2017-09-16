Малкин: мне очень нравится Зарипов, хотел бы видеть его в «Питтсбурге»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил, что обсуждал с руководством клуба Даниса Зарипова, который после дисквалифицкации ИИХФ может продолжить карьеру в НХЛ.

Источник: «Питтсбург» советовался с Малкиным по поводу приглашения Зарипова

«Я говорил с руководством „Питтсбурга“ о Зарипове, но не очень много. Не мне решать. Я хорошо знаю Даниса, видел его несколько раз летом. Он попал в трудную ситуацию.



Если тренер будет меня расспрашивать, я ему скажу больше. Мне очень нравится Зарипов, конечно, я бы хотел видеть его в нашей раздевалке. Мы видим, что происходит, но у нас есть время. Сейчас сложно говорить об этом.



Знаю, он хороший игрок. Говорят, он старый, но в прошлом году он был лучшим снайпером плей-офф. Это потрясающе для человека, которому 36 лет», — цитирует Малкина Pittsburgh Post-Gazette.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».