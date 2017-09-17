Бывший генменеджер «Кингз» Ломбарди будет помогать Хекстоллу в «Флайерз»

Бывший генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Дин Ломбарди будет помогать Рону Хекстоллу, который занимает аналогичную должность в «Филадельфии Флайерз». Об этом сообщает TSN.



Ранее он уже работал в «Филадельфии» в качестве скаута, а Хекстолл, в свою очередь, был помощником Ломбарди в «Лос-Анджелесе» до того, как ушёл в «Флайерз». Ломбарди был уволен из «Лос-Анджелеса» вместе с главным тренером Дэррилом Саттером после сезона-2016/17. Он помог команде завоевать два кубка Стэнли, но за последние три года «короли» лишь раз выходили в плей-офф, где проиграли в первом раунде.