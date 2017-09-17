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Авцин: у Назарова очень жёсткие установки, надо выполнять их от «а до я»

17 сентября 2017, воскресенье. 08:55 Хоккей

Форвард «Нефтехимика» Александр Авцин рассказал о текущем положении дел в команде.

«В «Нефтехимике» такая же отличная хоккейная организация, как в родном московском «Динамо», ну а Нижнекамск можно сравнить с Ярославлем, ведь здесь буквально весь город интересуется хоккеем. Я благодарен «Нефтехимику» за приглашение в тренировочный лагерь, за возможность себя проявить.Наверное, впервые в своей карьере начал тренироваться с молодёжной командой аж в начале лета. Видимо, удалось что-то доказать, раз мне предложили полноценный контракт.

Чем запомнился летний лагерь-2017? Рекордным объёмом работы. Тренерский штаб Андрея Назарова загрузил команду по полной, было очень много прыжков и просто катания. Интересная предсезонка. Функционально себя чувствую очень хорошо. Но вес прежний — 95-96 килограммов. Конкуренция всегда только помогает, тем более с такими талантливыми ребятами. 10 матчей, два гола, одна передача, «+ 3»? Оценю свою статистику двумя словами: надо прибавлять. Во всём.

Игра за «Северсталь»? Получал большинство только в первых играх за Череповец, затем старался принести команде пользу в третьем-четвёртом звеньях. Их задачи — прежде всего не пропустить и физически соперника подавить, запрессинговать… Все мысли — о «Нефтехимике», о том, как принести пользу команде и завоевать путёвку в плей-офф. Я сконцентрирован на работе и, что не менее важно, получаю от тренеров свой шанс. Надо закрепиться во втором звене — и результат обязательно будет.

У нашего главного тренера очень жёсткие установки, надо выполнять их от а до я. Если не нарушаешь командную дисциплину, выкладываешься, то свой шанс обязательно получишь. У нас отличные болельщики, заметил, что с каждым матчем аудитория расширяется. В игре со «Спартаком» и «Северсталью» в некоторых эпизодах уже не слышал партнёров — такой шум был на «Нефтехим Арене». Спасибо болельщикам за такую поддержку — и ждём всех на следующей домашней серии», — цитирует Авцина Russia-Hockey.

Сергеев: как Назаров мотивирует «Нефтехимик» — это не для посторонних
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик Александр Авцин Андрей Назаров
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