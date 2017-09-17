Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Денис Толпеко будет помещён в список отказов.

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Контракт 32-летнего форварда действует до конца сезона-2017/18. В текущем регулярном чемпионате Толпеко принял участие в четырёх матчах и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «0». Всего в КХЛ на его счету 112 (49+63) очков в 382 матчах при показателе полезности "-24".

«Спартак» проиграл семь матчей из 11 и занимает предпоследнее место на Западе, набрав 10 очков.

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