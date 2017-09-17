Саад: здорово, что я вернулся в «Чикаго» и снова буду играть с Тэйвзом

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Саад поделился эмоциями от возвращения в команду. Два года назад Саад был обменян в «Коламбус Блю Джекетс», а в межсезонье «Чикаго» вернул его, отдав взамен Артемия Панарина.



«Такое чувство, что я никуда и не уезжал. Раздевалка уже другая, но вернуться приятно. Я увидел знакомые лица, уже привык к городу и чувствую себя довольно комфортно.



Я просто стараюсь придерживаться своей игры, но с Тэйвзом она больше направлена на атаку. Два года прошли очень быстро. Время летит, и здорово, что я вернулся и снова буду играть с Тэйвзом», –цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Защитник «Чикаго» Розсивал провалил медосмотр и не допущен к сборам