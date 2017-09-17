Малкин: мне надо оберегать своё тело, старый я стал

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о подготовке к сезону-2017/18 и травмах.



«Мы понимаем, как выигрывать. Неважно, что у нас за команда. В 2009 году мы победили, у нас была другая команда. В 2016 и 2017 годах у нас были примерно одинаковые команды. Но мы понимаем, что должны усердно трудиться каждый день и стараться поддерживать друг друга



Травмы в прошлом сезоне? Старый я стал. Мне надо оберегать своё тело. В игре всё делается на автомате. Ты идёшь в угол и особо не задумываешься. Просто играешь. Мы понимаем, какими бывают травмы. У нас их множество», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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