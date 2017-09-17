Объявлены составы «Адмирала» и «Витязя» на матч во Владивостоке

«Адмирал» и «Витязь» обнародовали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Адмирал»:
Бобков (Налимов);
Блум — Бартулис, Саболич — Райт — Глазачев;
Морриссон — Волченков, Ткачёв — Краснослободцев — Александров;
Земчёнок — Мнацян, Макаренко — Жафяров — Казаков;
Курашов, Сергеенко, Махановский — Бутузов — Манукян.
«Витязь»:
Сапрыкин (Бирюков);
Головков — Семёнов, Афиногенов — Никулин — Макеев;
Бурстрём — Катичев, Копейкин — Горак — Швец-Роговой;
Паутов — Мозик, Риссанен — Манкинен — Выглазов;
Воронков, Яценко, Панков — Ворошило — Горохов.
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