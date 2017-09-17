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Генменеджер «Питтсбурга»: у нас есть ребята, способные играть центра 3-го звена

17 сентября 2017, воскресенье. 09:30 Хоккей

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал о ситуации с обменом центрфорварда для третьего звена действующего обладателя кубка Стэнли.

«У нас есть три кандидата, за которыми мы следим. Один или два из них могут быть доступны до начала сезона, но возможно и нет. Впрочем, мне не нужно нажимать, чтобы обязательно совершить какую-то сделку перед первым матчем сезона. У нас есть Кросби и Малкин, которые несут основную нагрузку.

Сейчас у нас в системе есть ребята, которые могут играть в роли центра третьего звена. Не говорю, что весь сезон. Но если мы начнём год с теми парнями, которые у нас есть, всё будет нормально. Гюнцель в центре – это вариант, но мы планируем, чтобы он продолжал играть с Кросби», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Джим Рутерфорд
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