«Ак Барс» предлагает Атанасью около $3 млн за сезон, «Детройт» даёт $1,9 млн

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд провёл встречу с форвардом Андреасом Атанасью. В настоящее время хоккеист находится в статусе свободного агента.



О ходе переговоров функционер не сообщил, но агент игрока Даррен Феррис назвал последние контакты с клубом «продуктивными и позитивными». «Ред Уингз» предлагают игроку однолетнее или двухлетнее соглашение с зарплатой $1,9 млн.

Есть сведения, согласно которым у Втанасью есть предложение о контракте из КХЛ от «Ак Барса» на сумму около $ 3 млн. 23-летний нападающий провёл в НХЛ 106 матчей за «Детройт Ред Уингз», в которых набрал 44 (28+16) очка.