Торнтон: потерю Марло «Сан-Хосе» можно компенсировать только всем вместе

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон прокомментировал уход из команды своего многолетнего партнёра Патрика Марло и рассказал о своём состоянии.



«Я себя хорошо чувствую. С коленом всё в порядке. Сейчас мои ноги в отличной форме, лучше, чем когда-либо.



Патрик Марло – по-прежнему мой друг. Нам будет его не хватать. Теперь он играет в другой форме, а мы остались здесь. Все должны прибавить в новом сезоне, забить чуть больше. У нас хорошая молодёжь. Эти ребята должны сыграть более заметную роль в команде. Потерю такого игрока можно компенсировать только всем вместе», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Патрик Марло попрощался с «Сан-Хосе», выкупив полосу в местной газете